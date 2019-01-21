Бык убил одного из лучших наездников в мире на глазах у зрителей

Во время выступления в США погиб один из лучших наездников на быках в мире. Об этом сообщает CBS Denver.

О гибели 25-летнего Мейсона Лоу (Mason Lowe) объявил в Twitter глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон (Sean Gleason). Несчастный случай произошел на родео в американском городе Денвер, штат Колорадо,

По словам очевидцев, быку удалось сбросить наездника. Когда Лоу поднимался с земли, животное ударило его задними копытами по грудной клетке. Наездник встал, сделал несколько шагов к выходу и снова упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.

Лоу семь лет занимался родео на быке и занимал 20 место в рейтинге профессиональных наездников. Во время последнего сезона он одержал победу в 70 процентах выступлений.

Родео на быке считается самым опасным видом родео. Чтобы победить, нужно восемь секунд продержаться на спине животного при помощи одной веревки, один конец которой наброшен на его тело, а другой намотан на руку наездника.

Организация Professional Bull Riders объединяет более 1,2 тысячи наездников на быках из США, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

В 2017 году сообщалось, что на родео в австралийском городе Рокгемптон наездник Роэн Маркхэм, занимавший 35 место в мировом рейтинге, упал с быка и получил тяжелые травмы. Удар копытом в живот повредил его печень и поджелудочную железу.

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