На родео в Австралии бык наступил на ковбоя

На родео в австралийском городе Рокгемптон, штат Квинсленд, наездник упал с быка и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Во время турнира, проводимого организацией Professional Bull Riders, австралийский наездник Роэн Маркхэм (Rohan Markham) не сумел удержаться на скачущем по арене животном. Он свалился на землю, после чего бык стукнул его задними копытами по животу.

Мужчина поднялся на ноги, сделал несколько шагов и снова упал. В больнице, куда доставили Маркхэма, выяснилось, что удар привел к разрыву печени и повредил поджелудочную железу. Сейчас состояние наездника стабильно.

Организация Professional Bull Riders объединяет более 1200 наездников на быках из США, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. Роэн Маркхэм занимает 85 место в ее рейтинге.

В апреле сообщалось, что в Испании во время корриды раненый бык сбил матадора с ног и ударил его рогом в шею.