В Испании бык забодал тореадора

В Мадриде (Испания) во время корриды раненый бык сбил матадора с ног и ударил его рогом в шею. Видеозапись произошедшего опубликовала Daily Mail 3 апреля.

23-летний Даниэль Гарсия Наваррте (Daniel García Navarrete) стал жертвой 450-килограммового быка. На помощь тореадору поспешили его коллеги с капоте (большой плащ, который показывают быку) в руках. Они отвлекли животное, размахивая перед ним яркой тканью, и унесли пострадавшего с арены. Медики сообщили, что животное проткнуло испанца четыре раза: по два раза в шею и челюсть. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.