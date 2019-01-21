Российская таможня нашла в бананах 50 килограммов кокаина

Полицейские и таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили около 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами, прибывшем морем из Эквадора. Об этом в понедельник, 21 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС.

По ее словам, тайник с наркотиком был обнаружен в результате осмотра рефрижератора на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары. Экспертиза показала, что вещество в брикетах из тайника — кокаин. 47 пакетов были спрятаны под обшивкой контейнера с бананами.

15 января сообщалось, что Государственная полиция Латвии изъяла более двух тонн кокаина в результате международной спецоперации в Кокнесском регионе. Общая стоимость партии достигает 65 миллионов евро при оптовой цене в 30 тысяч евро за килограмм кокаина.

Груз поступил из Эквадора в виде 2199 брикетов, в каждом из которых содержалось по одному килограмму кокаина. Предположительно, рекордная для Латвии партия наркотика предназначалась для транзита в Скандинавию или Россию.

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