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Стартовал Фонбет Кубок Матч Премьер

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Фонбет Кубок Матч Премьер

В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир Фонбет Кубок Матч Премьер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Участниками турнира, который проводится впервые, стали четыре российских клуба — петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив» и «Ростов».

«Команда "Матч ТВ" точно ставит себе задачу победить. Победа в том, чтобы турнир понравился зрителям. Зрителей будет много, даже на Дальний Восток будем транслировать. Одна из побед — спортивная. Для нас очень важно, чтобы во время турнира команды в комфортных условиях готовились и тренировались. Еще одна из побед — чтобы турнир стал регулярным», — заявил креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев.

В стартовом матче Кубка между собой играют «Спартак» и «Ростов». Встреча началась сегодня, 21 января в 19:30 по московскому времени.

22 января состоится встреча между «Зенитом» и «Локомотивом». 25 января «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» — с «Локомотивом». 28 января «Ростов» проведет встречу с «Зенитом».

Турнир завершится в понедельник, 28 января. Заключительной встречей станет противостояние «Спартака» и «Локомотива».

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