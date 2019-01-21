Стая динго устроила засаду на ребенка

На острове Фрейзер у восточного побережья Австралии стая собак динго напала на шестилетнего ребенка, который отдыхал на пляже с родителями. Об этом сообщает Agence France-Presse.

После купания в море мальчик решил забраться на вершину песчаной дюны. Там его поджидали четыре динго. Один из хищников схватил ребенка за ногу и попытался утащить. Ребенка спас отец, прибежавший через несколько секунд.

«Они хотели крови, — рассказывает мужчина. — Я услышал душераздирающий крик ужаса и боли, повернулся и увидел стаю динго, которая набросилась на сына и волокла его вниз». Он отбил ребенка у собак и унес его на руках.

После нападения динго на ногах мальчика остались глубокие раны. Ему оказали первую помощь, а затем отправили в больницу на вертолете. Состояние ребенка стабильно.

Динго — потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда эти животные убивали людей. В 2001 году на острове Фрейзер в результате нападения этих животных погиб девятилетний мальчик.

В 2018 году сообщалось, что динго напали на женщину на западе Австралии. Одна из собак стащила ее мобильный телефон и привела погнавшуюся за ним женщину в засаду, где ту поджидала целая стая.

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