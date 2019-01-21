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Индиец залез в вольер к редким львам и погиб

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В Индии львы съели мужчину, забравшегося к ним в вольер. Об этом сообщает информационный портал Times now news.

В воскресенье, 20 января, после полудня по местному времени, индиец без билета проник в зоопарк города Мохали и залез в жилище азиатских львов. Для этого ему пришлось перебраться через забор высотой в несколько метров с колючей проволокой наверху.

Его заметили водители автобусов, которые подвозят туристов к зоопарку. Они вызвали скорую помощь и полицию и рассказали, что индийца терзали два льва на протяжении примерно десяти минут. Два других хищника, сидевших в вольере, не участвовали в расправе.

Пострадавшего вытащили из вольера и доставили в ближайшую больницу на скорой помощи. Врачам не удалось спасти его жизнь. По словам дежурного врача, мужчина получил сильные травмы правого глаза и шеи, а также порезы на груди и бедре, сообщает The Indian Express.

После случившегося зоопарк на время закрыли. При погибшем не оказалось ни мобильного телефона, ни документов. На вид мужчине от 22 до 25 лет. Полиция подала о нем объявление в газеты: если никто из родственников не объявится, сотрудники ведомства проведут вскрытие через трое суток после его гибели.

Азиатские львы водятся исключительно на территории Индии и считаются вымирающим видом. По данным за 2015 год, в мире осталось всего 523 особи.

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