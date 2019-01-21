Названы самые популярные методы вывода денег из России

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете» рассказал о самых популярных методах вывода денег из России.

Исследование проводилось совместно с другими ведомствами: Росфинмониторингом, Центральным банком, Федеральной налоговой службой. В результате было выявлено три наиболее распространенных схемы вывода средств за границу — использование подложных документов, «карусель» и создание фирм-однодневок.

Первый способ — использование фальшивых документов, содержащих ложные сведения, таких как, декларации, накладные, внешнеторговые контракты. Сделки, существующие на бумаге, на самом деле, никогда не заключались. «Взаимодействие с мегарегулятором постоянно совершенствуется, и сейчас информация обо всех сомнительных операциях, в том числе с использованием деклараций на товары, передается через ЦБ в уполномоченные банки по закрытым электронным каналам», —рассказал Шкляев.

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Второй — неоднократное перемещение товаров через границу, которое называют «карусель». «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику».

Третий — создание фирм-однодневок, которые заключают договор, вносят аванс, а затем исчезают. Начальник управления поделился, что найти такие организации бывает непросто: «Сейчас таможенные органы сначала фиксируют неисполнение обязательств по контракту и только потом могут применять меры к нарушителю. Срок исполнения обязательств по контракту может быть и 5, и 10 лет».

С сентября 2018 года ФТС имеет право обращаться в суд с исками о ликвидации организаций, а также требовать признать фальшивые сделки недействительными. Эти действия помогают бороться с недобросовестными компаниями и закрывать их. За последние три года объем нелегальных операций на российской таможне сократился в 20 раз: с 2,09 миллиардов долларов до 80,8 миллионов долларов. За 9 месяцев 2018 года за пределы России незаконно вывели 36,6 миллиардов рублей, правоохранительные органы завели 354 уголовных дела.

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