Звание почетного профессора РАН вновь ускользнуло от патриарха Кирилла

Торжественная церемония присвоения патриарху Кириллу звания почетного профессора и обсуждение его возможного награждения в очередной раз исключено из повестки заседания президиума РАН 22 января, сообщил РБК вице-президент академии, астрофизик Юрий Балега.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже пока не получит этого звания, поскольку некоторые члены РАН усомнились в целесообразности его существования.

Балега отметил значительные заслуги патриарха перед наукой. «Он поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технической. И религия в какой-то мере является частью общечеловеческой культуры», — сказал ученый.

Комментируя присвоение звания патриарху, пресс-секретарь президента академии Светлана Попова отмечала, что он большой популяризатор науки, дружил с физиком Сергеем Капицей и экс-президентом РАН Юрием Осиповым, не раз принимал участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное», которая выходила в эфир с 1973-го по 2012 год.

Награждение главы РПЦ должно было состояться 18 января, но было перенесено на 22 января.

В 2017 году патриарх Кирилл получил звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) имени Ельцина. В 2016-м – почетного доктора СПбГУ, еще годом ранее — почетного доктора Дипломатической академии МИД России. В 2010 году патриарх стал почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

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