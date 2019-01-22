Дизайнер-бунтарь взялся за чернокожих детей

Руководитель направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло выпустил коллекцию весна-лето 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для съемки рекламной кампании афроамериканский дизайнер задействовал чернокожих подростков и детей, самому младшему из которых два года.

Согласно концепции, коллекция демонстрирует этапы взросления мужчины, в связи с чем в съемке лукбука участвовали модели разных возрастов.

Фото: Louis Vuitton 1 /4

Вирджил Абло — американский дизайнер, художник, архитектор и инженер, уроженец Рокфорда (штат Иллинойс). Окончив школу, обучался в Университете Висконсина в Мэдисоне и получил диплом архитектора в Технологическом институте Иллинойса. Бренд Off-White Абло основал в 2012-м, с 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже. Показы Off-White вызывают ажиотаж: так, на Неделе сезона осень-зима 2018-2019 блогеры устроили беспорядки, толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу.

В марте 2018 года афроамериканского дизайнера назначили руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton.

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