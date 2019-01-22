Бродячий пес ворвался на подиум во время показа и сорвал шоу

Дворняга вышла на подиум во время модного показа дизайнера Рохита Бала, проходившего в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает индийское издание Al Bawaba.
На видео, которое сняли гости показа, пес поднимается на подиум и бродит среди моделей. Ролик стал вирусным, набрал больше 250 тысяч просмотров и растрогал пользователей сети.
«Посмотрите на его виляющий хвост! Рад, что ни одна из моделей не прогнала собаку, и они просто продолжили делать свою работу», — писали одни. «Я могу пересматривать это вечно. Пускай бродячие собаки приходят на каждый показ!» — восторгались другие.
Как отмечает издание, пес выскочил на подиум перед выходом индийского актера и модели Сидхартха Малхотра. Позже организаторам шоу удалось убрать животное со сцены.
В сентябре дизайнер бренда GCDS выпустил на подиум модели с тройной грудью на неделе моды в Милане. Девушки демонстрировали мини-юбки и короткие неоновые топы из коллекции GCDS весна-лето 2019. Создатели коллекции вдохновились персонажем из фантастического боевика Пола Верховена «Вспомнить все» и прикрепили моделям искусственную тройную грудь, которая выглядывала из-под одежды во время шоу.