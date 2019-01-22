Названа самая инновационная страна мира

Агентство Bloomberg опубликовало результаты своего ежегодного исследования инновационности экономик стран мира за 2018 год Bloomberg Innovation Index.

Рейтинг уже в шестой раз возглавила Южная Корея. Второе место с минимальным отрывом заняла Германия, сделать это ей позволили улучшения в области научных исследований и образования. При этом лидерство Южной Кореи уже не так неоспоримо, из-за снижения показателей патентной активности она обошла Германию лишь на 0,08 балла.

На третьей строчке расположилась Финляндия, на четвертой — Швейцария, замыкает пятерку Израиль, который поднялся с прошлого года на целых пять позиций.

Швеция, занявшая второе место в 2018 году, опустилась на седьмую строчку. Теперь она соседствует с Сингапуром (6 место) и США (8 место).

Россия представлена в рейтинге на 27 строчке, за год она опустилась на две позиции. Ее ближайшие соседи — Малайзия (26 место) и Люксембург (28 место).

Bloomberg Innovation Index уже седьмой год подряд анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

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