Северяне стали очевидцами фата-морганы

Житель Апатитов Мурманской области Валерий Демин заснял необычное явление заполярной природы — верхний мираж, который также называют фата-морганой, сообщает «Комсомольская правда».

На кадре видно, как в небе над озером Имандра застыла туча, похожая на кривое зеркало или отражение в луже. По словам Демина, который работает сотрудником полярного геофизического института, он не первый раз наблюдает такое явление и фотографирует его.

Появление фата-морганы в этой местности связано с тем, что крупный участок воздуха над озером Имандра сильно охладился и на короткий срок приобрел свойства линзы. В итоге часть сопок и облаков отразилась в воздушных массах.

Выхолаживание воздуха связано с тем, что в Мурманской области царят беспощадные морозы. 20 января, когда был сделан снимок, стояли сильные холода, температура опусказалась до минус 30 градусов. На следующий день мурманчане заметили лед на незамерзающем Кольском заливе.

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