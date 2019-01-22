Названы самые востребованные профессии года

Больше всего вакансий за 2018 год было опубликовано для представителей сферы образования и бухгалтеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы Министерства труда.

В 2018 году было размещено 130,8 тысяч вакансий для бухгалтеров (чуть больше 100 тысяч в 2017 году), 100,8 тысяч — для педагогов профессионального обучения (114 тысяч в 2017 году) и 96,17 тысяч — для педагогов дошкольного образования (135,8 тысяч в 2017 году).

Данные, которые приводит Минтруд, получены Всероссийским исследовательским институтом труда вместе с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. Количество вакансий посчитали при помощи автоматизированной системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

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