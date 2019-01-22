Олимпиада заставит японцев отказаться от порно

Крупнейшие сети супермаркетов Японии откажутся от продажи порнографических журналов в преддверии Кубка мира по регби и Олимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian.

Журналы для взрослых перестанут продаваться в магазинах 7-Eleven и Lawson к концу августа, незадолго до старта соревнований по регби. На такой шаг японцы пошли, чтобы не портить имидж страны в глазах туристов, которые приедут на спортивные мероприятия.

В руководстве торговых сетей отметили, что отказ от реализации порнографии поможет создать благоприятную атмосферу для женщин и детей.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года, а Олимпийские игры примет Токио с 24 июля по 9 августа 2020-го. В июле 2018 года был выбран талисман Олимпиады. Им стало сине-бело существо по имени «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность).

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