Просидевшая час в ледяной проруби россиянка установила рекорд

Жительница Одинцовского района Осман Делибаш стала рекордсменкой среди женщин по длительности времени, проведенного в ледяной проруби. Об этом сообщает телеканал «360».

Девушка провела в проруби 60 минут. Температура воды составляла плюс 2 градуса по Цельсию. На сайте книги реестра рекордов России опубликован видеоролик, на котором запечатлен весь процесс: замерзая, девушка перебирала скороговорки. Ближе к концу ролика видно, что рекордсменка сильно окоченела, но решила не сдаваться. Все это время рядом с ней сновал белый пес.

Делибаш профессионально занимается зимним плаванием.

В конце ноября 2018 года пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд по количеству отжиманий — он смог выполнить 3202 отжимания без перерывов. Достижение также было зафиксировано в Книге рекордов России.

Мировой рекорд по нахождению в ледяной проруби принадлежит россиянину Дмитрию Балабанову: в 2012 году он простоял в холодной воде два часа, побив мировой рекорд, который составлял 100 минут, сообщало РИА Новости.

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