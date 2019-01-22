Настя Рыбка и сдавшая ее Травка встретились на очной ставке

Между Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), подозреваемой в вовлечении в занятие проституцией, и потерпевшей Александрой Давыдовой (Саша Травка) прошла очная ставка. Об этом во вторник, 22 января, «Ленте.ру» рассказал адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

«Прошла очная ставка с потерпевшей, на которой Давыдова обвинила Вашукевич в вовлечении в занятие проституцией. Моя подзащитная не признала свою вину, сказав, что та занималась проституцией до этого. Слова Александры ничем не подтверждаются, у следствия нет объективных доказательств», — сказал Зацаринский.

По его словам, защитой уже найдены и зафиксированы доказательства невиновности Вашукевич. «Они будут предъявлены в тот момент, когда это станет необходимо», — указал защитник.

Вопрос об избрании меры пресечения Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову (Алексу Лесли) будет рассматриваться Нагатинским судом вечером 22 января.

24-летняя гражданка Казахстана Александра Давыдова на допросах рассказала, что участвовала в фотосессии, якобы предназначенной для бизнесмена Олега Дерипаски, но никаких доказательств того, что заказчиком съемки был именно он, она не предоставила, сообщил Business FM источник, знакомый с ходом расследования дела.

Девушка написала заявление на имя исполняющего обязанности начальника столичной полиции генерал-майора Кузьмина 26 апреля 2018 года с требованием привлечь к уголовной ответственности Вашукевич и Кириллова, а также инструкторов секс-тренингов Андрея Жемко по прозвищу Андрей Покер и Григория Когана. Травка указала, что ее вынудили заниматься проституцией под угрозой распространения информации, порочащей ее репутацию.

Травка рассказала, что ее бросил парень, и она решила его вернуть с помощью секс-тренингов, на которых познакомилась с Рыбкой и Лесли. Те отправляли ее на «раскрепощающие» уроки, во время которых Травка оказывала сексуальные услуги. По словам заявительницы, она должна была не только заниматься сексом с конкретными людьми, но и запоминать их разговоры, чтобы потом передавать их содержание Рыбке.

Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.

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