Насте Рыбке пригрозили шестью годами тюрьмы

В МВД подтвердили задержание Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с Вашукевич и Кирилловым были задержаны еще двое граждан России. Пресс-служба столичного управления МВД также подтвердила, что им вменяют пункт 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

Задержанных увезли из аэропорта в отделение полиции для проведения следственных действий. Муж Вашукевич сообщил, что их должны доставить на Каширское шоссе, дом 32, где находится УВД по Южному административному округу. Супруга Кириллова считает задержание мужа незаконным и намерена обжаловать его в суде.

17 января Рыбку вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда. По прибытии в Москву их задержали в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией. Вашукевич, гражданка Белоруссии, не должна была выходить в Москве — ее пунктом назначения был Минск.

15 января Вашукевич, Кириллов и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

Граждан России и Белоруссии первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

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