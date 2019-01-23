Продавец пылесосов стал самым богатым человеком Великобритании

Основатель компании Dyson Ltd. Джеймс Дайсон возглавил список богатейших британцев. Такие данные представило агентство Bloomberg.

Изменения в рейтинге произошли в момент, когда компания сообщила о желании переместить штаб-квартиру в Сингапур. С начала 2019 года состояние Дайсона выросло на 4,52 миллиарда долларов. На сегодняшний день его состояние оценивается в 13,8 миллиарда долларов.

Резкий скачок дохода связывают с хорошими итоговыми показателями за 2018 год: оборот Dyson Ltd. вырос на 28 процентов, а прибыль увеличилась на 33 процента.

Ранее первую позицию в рейтинге занимал основатель химического холдинга Ineos Джим Рэтклифф, который сейчас отстает от лидера на 700 миллионов долларов. Его состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов. На третьей строчке расположился Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский с состоянием в 12,4 миллиарда долларов. Большую часть его капитала составляют земельные владения в Великобритании.

Ранее Джеймс Дайсон сообщил о желании начать производство электромобилей. Первую модель планируют разработать к 2020 году. Над проектом уже работает около 400 специалистов, в разработку вложат не менее 2,27 миллиарда евро. Подробности внешнего вида и технических характеристик модели пока отсутствуют.

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