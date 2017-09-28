Производитель пылесосов займется выпуском автомобилей

Основатель компании по производству пылесосов и бытовой техники Dyson Джеймс Дайсон объявил о решении начать разработку электромобилей. Об этом сообщается в открытом письме бизнесмена, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Первую модель планируется представить в 2020 году. Машина будет работать от аккумуляторов, при их разработке будет учтен опыт использования элементов питания в беспроводных пылесосах и фенах.

В 1990-е фирма занималась разработкой фильтров для выхлопных труб дизельных двигателей, но проект, по признанию Дайсона, не заинтересовал автомобильную индустрию.

«Теперь мы наконец можем совместить все наши технологии в едином произведении. Вместо того чтобы заниматься фильтрацией выбросов из выхлопной трубы, мы способны решить проблему в самом источнике загрязнения. Именно поэтому я захотел, чтобы вы узнали об этом напрямую от меня: компания Dyson начала разработку автомобиля на электрических батареях, который будет представлен к 2020 году», — указал Дайсон в своем письме.

Также бизнесмен сообщил, что над проектом уже работают 400 специалистов, и взял на себя обязательство вложить в разработку 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,27 миллиарда евро). Какие-либо технические характеристики не сообщаются; эскизные изображения будущего электромобиля пока отсутствуют.

Dyson — британский производитель бытовой электротехники. Компания основана в 1987 году как Barleta; с 1992-го функционирует под современным названием.