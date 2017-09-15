Mazda откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Японская автомобильная компания Mazda объявила о намерении полностью отказаться от производства автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями внутреннего сгорания после 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Фирма планирует выпускать только машины с электрическими и гибридными силовыми установками. В настоящее время в модельном ряду марки есть только один гибрид — версия хэтчбека Axela.

Руководство компании решило пойти на такой шаг, чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке, а также в связи с повсеместным ужесточением требований по экологичности двигателей и количеству вредных выбросов.

Ранее в сентябре стало известно, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует к 2030 году создать электрические версии всех моделей своих машин. Летом этого года правительства Франции и Великобритании сообщили о намерении ввести полный запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 года.