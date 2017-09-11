В Китае задумались о полном запрете дизельных и бензиновых автомобилей

Китайские власти в обозримом будущем планируют полностью запретить выпуск и продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям. Об этом сообщает The Guardian.

Министра промышленности и информатизации КНР Сина Гуобин пояснил, что это может помочь развитию автомобильной промышленности и положительно сказаться на экологической обстановки в стране. «Предприятия должны стремиться к повышению уровня энергосбережения для традиционных автомобилей и активно разрабатывать новые транспортные средства на электротяге», — подчеркнул он.

По данным Всемирной ассоциации автопроизводителей, в прошлом году в Китае было выпущено 28 миллионов машин, в том числе 500 тысяч электромобилей.

Издание отмечает, что КНР следует за Францией и Великобританией, которые также намерены запретить производство бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года.

В июле 2017 года сообщалось о планах Volvo прекратить выпуск автомобилей, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания. Все легковые автомобили компании с 2019 года будут оснащаться электрическими силовыми установками в качестве основного двигателя или в пару к бензиновому мотору (гибрид).

В свою очередь американский производитель Ford рассчитывает, что к 2025 году до 70 процентов продаваемых в Китае автомобилей будут оснащаться электродвигателями.

