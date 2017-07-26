Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Власти Великобритании готовятся ввести запрет на продажу с 2040 года автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. С официальным заявлением по этому вопросу выступил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, сообщает BBC.

Министр также высказал предположение, что некоторых районах, где воздух наиболее загрязнен, запрет на эксплуатацию может быть введен раньше.

Он коснется, в том числе и автомобилей с гибридными двигателями, имеющими как электромотор, так и двигатель внутреннего сгорания.

Решение правительства — составная часть программы борьбы за чистый воздух. На финансирование мероприятий местных властей, направленных на снижение вреда от выбросов дизельных двигателей оксида азота (NO2), выделено почти три миллиарда фунтов стерлингов.

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В настоящее время в Великобритании доля электромобилей составляет менее процента от общего числа машин. Правительство обещает провести консультации с владельцами транспортных средств, чтобы учесть их мнения при выработке программы утилизации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, заверил Гоув.

В начале июля 2017 года министр комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло проинформировал о решении запретить с 2040 года продажу бензиновых и дизельных автомобилей. По его словам, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом.

При этом министр признал, что автомобильным компаниям будет непросто исполнить это решение. Однако, отметил он, многие французские производители уже начали процесс перехода от двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым установкам.

