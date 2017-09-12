Volkswagen пообещал создать электроверсии всех своих автомобилей

Автоконцерн Volkswagen (VW) пообещал к 2030 году создать электрические версии всех моделей своих машин — их насчитывается около 300. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Инвестиции в эти разработки вырастут вдвое, до 20 миллиардов евро.

«Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись позади. Потребителям нужны чистые автомобили. Людям нужен чистый воздух, и мы хотим внести свой вклад», — заявил гендиректор концерна Маттиас Мюллер.

К 2025 году Volkswagen намерен вывести на рынок уже 80 моделей электрокаров. В VW также сообщили о планах разместить заказы на аккумуляторы электрических и гибридных автомобилей на сумму более 50 миллиардов евро.

Издание отмечает, что германский автопроизводитель стал первым крупным концерном, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

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В конце июля стало известно, что Audi, входящая в состав VW, до 2022 года сэкономит около 10 миллиардов евро, чтобы вложить их в развитие электромобилей.

В настоящее время автомобили на электрической тяге есть в линейке практически всех крупнейших автоконцернов. Тенденция замещения машин с дизельными и бензиновыми двигателями на более чистый транспорт связана как с ужесточением экологических стандартов (особенно в Европе), так и с модными тенденциями на авторынке. Популярный тренд коснулся даже премиальных марок, таких как Jaguar и Bentley. Франция, Великобритания и КНР намерены с 2040 года запретить использование автомобилей на традиционном топливе — бензине и дизеле.