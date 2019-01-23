Хозяйка превратила половник в домашнее животное и прославилась на весь мир

Жительница Пенсильвании по имени Маргарет превратила бирюзовый кухонный половник в героя приключений. Она нарекла его Самсоном и завела ему отдельный аккаунт в Instagram, на популярность которого обратили внимание британские и американские СМИ, в частности, The Daily Mail и Bored Panda.

Судя по профилю, у Самсона разнообразная жизнь. Он читает книги, готовит еду, играет в шахматы, отдыхает на пляже, ездит на машине и яхте, посещает свадьбы, делает ремонт. На Самсона подписаны больше 88 тысяч пользователей.

Фото опубликовано @samsontheladle

Фото опубликовано @samsontheladle

Samson really enjoys the gym. Фото опубликовано @samsontheladle

Маргарет начала делиться фотографиями столового прибора в 2016 году. Сначала она делала это через Snapchat. Поварешка показалась ей довольно милой, но она никогда не думала, что Самсон станет настолько популярным, рассказала женщина Bored Panda.

С тех пор она опубликовала в Instagram более 200 фотографий половника в различных образах — от садовода до танцора. Маргарет отмечает, что стала воспринимать Самсона как домашнее животное и уже привыкла постоянно носить его с собой, чтобы сделать удачный кадр.

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