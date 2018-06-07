Малышка на велосипеде поблагодарила водителя грузовика жестом и стала звездой

Видео: @FamilyByCycle / Twitter

Четырехлетняя велосипедистка Рода Джонс (Rhoda Jones) стала звездой интернета после публикации забавного ролика, где она показывает водителю грузовика большой палец. Видео с регистратора, на котором девочка благодарит дальнобойщика за вежливость на дороге, выложили в Twitter родители ребенка.

«Мы так часто делимся видео ужасного вождения, окружающего велосипедистов, поэтому этот хрестоматийный проезд от исключительно терпеливого и осторожного водителя HGV, проезжающего в Джедбро, заслуживает расшара, как и ответ Роды! Их нет в Twitter, но мы поблагодарили водителя напрямую», — прокомментировала семья Джонс видеоролик.

Видео стало вирусным и собрало 800 тысяч просмотров за считанные дни. Подписчики не только умилились деловито спешащему куда-то ребенку, но и одобрили ее поведение на дороге. «Вот как это должно быть!» — радовались они. В комментариях отметились даже бывшие дальнобойщики: «Мне как бывшему водителю HGV приятно видеть такое. Я работал в нескольких компаниях, которые были очень осознанными в вопросах безопасности велосипедистов, но на данный момент это не очень широко распространено», — сообщил один из них.

Семья Джонс ведет блог о походах на велосипедах. Родители Том и Кэти, а также трое их детей увлекаются велосипедным спортом. О своей жизни они рассказывают на специальном сайте familybycycle и в блоге в Twitter, на который подписано две с половиной тысячи человек.

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