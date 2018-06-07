Интернет и СМИ
 
Последние новости
ФИФА заявила о 100-процентной готовности России к чемпионату мира
Трамп напомнил премьер-министру Канады о сожженном Белом доме
Дети порадовались смерти матери в некрологе и взбесили общественность
Выявлена смертельная опасность долгого сна
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»
ЛНР обложила пошлинами пиво из ДНР
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
«Роскосмос» впервые показал видео отсоединяющегося от ракеты «Союза»
В Вашингтоне рассказали об «умолявшем на коленях о встрече» Ким Чен Ыне
Новости партнеров

Малышка на велосипеде поблагодарила водителя грузовика жестом и стала звездой

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: @FamilyByCycle / Twitter

Четырехлетняя велосипедистка Рода Джонс (Rhoda Jones) стала звездой интернета после публикации забавного ролика, где она показывает водителю грузовика большой палец. Видео с регистратора, на котором девочка благодарит дальнобойщика за вежливость на дороге, выложили в Twitter родители ребенка.

«Мы так часто делимся видео ужасного вождения, окружающего велосипедистов, поэтому этот хрестоматийный проезд от исключительно терпеливого и осторожного водителя HGV, проезжающего в Джедбро, заслуживает расшара, как и ответ Роды! Их нет в Twitter, но мы поблагодарили водителя напрямую», — прокомментировала семья Джонс видеоролик.

Видео стало вирусным и собрало 800 тысяч просмотров за считанные дни. Подписчики не только умилились деловито спешащему куда-то ребенку, но и одобрили ее поведение на дороге. «Вот как это должно быть!» — радовались они. В комментариях отметились даже бывшие дальнобойщики: «Мне как бывшему водителю HGV приятно видеть такое. Я работал в нескольких компаниях, которые были очень осознанными в вопросах безопасности велосипедистов, но на данный момент это не очень широко распространено», — сообщил один из них.

Семья Джонс ведет блог о походах на велосипедах. Родители Том и Кэти, а также трое их детей увлекаются велосипедным спортом. О своей жизни они рассказывают на специальном сайте familybycycle и в блоге в Twitter, на который подписано две с половиной тысячи человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Телеведущая решила сэкономить на детях и оказалась в центре скандала
Несуразность на сексуальном селфи девушки озадачила пользователей сети
«Самая вежливая кошка в мире» стала интернет-звездой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:10Сегодня

«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»

Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
16:45 6 июня

«Магический» способ варки яиц произвел фурор в сети

14:30 6 июня

Пострадавшие от компьютерных вирусов получат миллионные компенсации

00:04Сегодня

Мошенники завладели камерами наивных пользователей и начали снимать хоум-видео

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
18:33 6 июня

Известный ведущий разразился каскадом шуток по мотивам «смерти» Бабченко

13:32 6 июня

Женщина спасла собаку-утопленницу и разозлила пользователей

20:08 6 июня

CNN попытался правильно написать слово «Россия» и не смог

Интернет и СМИ00:04 5 июня
Джоди Хьюсонтрут

Круче Лоры Палмер

20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
15:16 6 июня

Канадцев запугали войной и террором и отсоветовали ехать в Россию на ЧМ-2018

10:11 6 июня

Больной раком легких парень семь недель ходил в спортзал и показал результат

08:07 6 июня

Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

Россия
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Россиянка защищалась от ударов мужа и получила срок
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
В Омске обнаружили «детскую площадку смерти» с виселицей
Российские заключенные сравнялись по зарплатам с медиками
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Анатолий Сердюков занял еще один пост
Все материалы
Мир
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Европа попросила у США санкционной поблажки
Трамп помиловал прабабушку-наркоторговку после заступничества Кардашьян
Наступление курдов на ИГ попало на видео
Помощник президента Чехии очистил оскверненный памятник советским воинам в Праге
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Все материалы
Бывший СССР
«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Голодающий в российской тюрьме украинский режиссер приготовился умереть
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Бывший генсек НАТО раскрыл реальную обороноспособность Украины
Киев бросил иностранца на подготовку уничтожения руководства ДНР
Власти Киева обвинили «Нафтогаз» в терроризме и потребовали вернуть горячую воду
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Искусство демонстрации
О важности выставочной деятельности для бизнеса
Россию обязали пощадить Белоруссию
Сотни российских банков оказались под угрозой
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста
Миру предрекли новый глобальный кризис
Все материалы
Силовые структуры
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Россиянин сломал ноги при бегстве от полиции и получил срок за убийство
Потрошитель банкоматов Камо после курорта отправился в тюрьму
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Раскрыты подробности покупки кресла главы МВД Дагестана
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
В США испугались возвращения «российского проклятия»
Россия впервые «убедила весь мир» в многоразовости своих ракетных двигателей
Загадочную гибель птиц объяснили грядущей катастрофой
Собаки оказались угрозой для человечества
Все материалы
Спорт
Право на мордобой
В США вспомнили о забаве XIX века. Было много крови
Украинский футболист признал невозможность возвращения Крыма
Преступники воспользовались грозой и ограбили Пике с Шакирой
Правила фигурного катания изменили после победы Загитовой
Футболист сборной Англии испугался везти семью в Россию
Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос»
Путин назвал любимых футболистов
Все материалы
Культура
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
«Маме в наших песнях не нравится мат и богохульства»
Anacondaz о ГУЛАГе, татуировках и шиномонтаже с Тимати
Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе
Чичерина рассказала о запретивших ее на чемпионате мира «футболобандеровцах»
Сергей Безруков стал рокером в образе Саши Белого
Умерла Кира Муратова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
«Магический» способ варки яиц произвел фурор в сети
Мошенники завладели камерами наивных пользователей и начали снимать хоум-видео
Известный ведущий разразился каскадом шуток по мотивам «смерти» Бабченко
CNN попытался правильно написать слово «Россия» и не смог
Все материалы
Ценности
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Кольцо как у Меган Маркл продадут по дешевке
Дорогие кожаные портфели раскрасили под камуфляж
Макияж помог женщинам заработать больше
Грузинский дизайнер сделал сапоги из российских паспортов
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Пилоты посадили самолет с разбитым носом
Ребенок из России серьезно пострадал на кипрском курорте
Решена проблема длинных туалетных очередей в самолете
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Секс-роботы оказались бесполезными
Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили
Младенец съел гусеницу и попал в больницу
Крокодил съел издевавшуюся над ним десять лет собаку
Все материалы
Как тебе такое, Илон Маск?
Американский инженер разобрал «Теслу» и неприятно поразился ее качеству
Очень странные легковушки
Автомобили с необычным количеством и расположением колес
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
BMW представила внедорожник X5 нового поколения
Большой пикап GMC Sierra оснастили «турбочетверкой»
Раскрыта внешность Suzuki Jimny нового поколения
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы