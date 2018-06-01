Несуразность на сексуальном селфи девушки озадачила пользователей сети

Девушка по имени Паула (Paula) опубликовала в Twitter селфи в ванной и оказалась завалена советами по ремонту ванной комнаты.

Внимание подписчиков привлекла не ее сексуальная поза, а странные детали интерьера. Подписчиков поразило, что туалетная бумага в ванной комнате находится в нескольких метрах от унитаза, а держатель для полотенец почему-то установлен под сливным бачком. Эти особенности так удивили пользователей, что пост стал вирусным и собрал более 14 тысяч лайков.

«Черт возьми, ты должна встать с туалета и идти аж туда, чтобы подтереться», — прокомментировал подписчик Рашад (Rashad). Но Паула возразила, что это не так.

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Пользователи постоянно задавались вопросом, кто делал ремонт и чем этот человек руководствовался. «То есть, у тебя зарядное устройство у туалета, балка под бачком, а туалетная бумага — на другой стороне комнаты», — описал все подробности интерьера один из комментаторов. «Приоритеты, чувак. Телефон не должен умереть, пока ты сидишь на троне», — нашел в этом логику другой.

«Туалет подзаряжается, бумага в тысяче футов, а за дверью Хроники Нарнии», — пошутила одна из подписчиц. Комментатор Дамиан (Damian) завершил обсуждение предположением, что автором дизайн-проекта был художник Пабло Пикассо.

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