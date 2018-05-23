Фотография с Цукербергом подпортила репутацию депутату

Пользователи сети возненавидели депутата Европейского парламента Сесилию Викстрем (Cecilia Wikstrom) после того, как та сделала селфи в обнимку с основателем Facebook Марком Цукербергом. Снимок опубликован на странице политика в Twitter.

Фото было сделано сразу после выступления Цукерберга в Брюсселе по делу о скандале с утекшими данными пользователей Facebook. Зрители и некоторые депутаты Европарламента остались недовольны встречей, так как миллиардер решил оставить без ответа часть вопросов.

Пользователи Twitter сочли, что депутат перепутала мероприятия, раз позволила себе обниматься с Цукербергом после важных переговоров, которые ничем не закончились.

«Вы не на концерте Бейонсе, вы должны задавать непредвзятые вопросы человеку, который, вероятно, нарушил целую кучу европейских законов», — набросились на политика подписчики. Один из них отметил, что только что увидел «одну из самых печальных фотографий за 2018 год». Другие и вовсе заявили, что Викстрем ведет себя, как подросток.

Последней каплей стал тот факт, что перед этим депутат случайно отметила на фотографии фейковый аккаунт Цукерберга. Это только сильнее усугубило мнение пользователей относительно технической грамотности политиков, которые проводили слушания.

Сенаторы и конгрессмены США в апреле опросили основателя Facebook в связи с утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети. Как оказалось, информацию собирала сторонняя компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге. Ненадлежащее обращение с личными данными затронуло в основном пользователей из США, Филиппин, Индонезии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама и Австралии.

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