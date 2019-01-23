Журналист устроил допрос отцу семи погибших детей и лишился работы

Корреспондента сирийского гостелеканала Al-Ekhbariya отстранили на месяц за неэтичные вопросы, заданные отцу семи детей, погибших при пожаре. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы канала.

Директор канала Нидаль Баракат приказал отстранить редактора и ведущего Al-Ekhbariya Сафвана Али от работы на месяц с 24 января из-за «ошибки в репортаже-интервью с отцом погибших при пожаре в центре Дамаска семерых детей». Ведущий провел интервью с отцом у его сгоревшей квартиры, задав среди прочих вопрос: «Какой еще ущерб от пожара, кроме детей?». Мужчина не нашел ответ на этот вопрос, ему пришел на помощь его сосед.

Сирийцы возмутились репортажем канала и методами работы журналистов. Некоторые сравнили интервью с допросом.

Семеро детей погибли ночью 23 января из-за пожара в доме в районе аль-Манахлия в Старом городе Дамаска. Министр энергетики Сирии заявил, что причина пожара пока не установлена.

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