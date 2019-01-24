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Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора

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Полиция штата Квинсленд поймала 43-летнего возмутителя общественного спокойствия, который на протяжении четырех лет неприкрыто мастурбировал на улицах Брисбена. Доказать вину мужчины помогли карты Google, пишет The Sun.

В 2017 году мужчина так часто появлялся на одной из улиц, что его зафиксировала машина, которая снимает для Google Street View. На фото он повернут спиной к дороге и лицом к забору. Его левая рука упирается в бок, а вторую не видно.

Сообщается, что непосредственно во время съемки мужчина не совершал сексуальных действий, однако фотография поможет освежить память его потенциальных жертв.

На мужчину пожаловались несколько местных жительниц, ставших свидетельницами непристойных актов. Они сообщили в полицию. Предположительно этот же мужчина онанировал на улицах в нескольких районах, начиная с 2015 года. Всего полиция насчитала 27 фактов публичной мастурбации.

В апреле 2018 года пользователи карт «Яндекса» обнаружили на них жителя Пскова, который решил справить нужду прямо на дороге. Он спустил штаны и разместился на обочине проезжей части позади белого фургона. Поступок мужчины породил волну шуток в сети.

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