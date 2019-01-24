США отказались верить в российскую «подозрительную ракету»

Россия предоставила неверные данные о крылатой ракете наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в четверг, 24 января, американском посольстве в Москве, передает ТАСС.

В США уверены, что Россия испытывала ракеты на запрещенную соглашением дальность более 500 километров, несмотря на информацию, представленную на брифинге 23 января, указали в димписсии. «Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания», — отмечается в заявлении.

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23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.

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