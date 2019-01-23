Германия оказалась верна США

Берлин не может отказаться от поддержки Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в США, передает ТАСС.

По его словам, такое решение невозможно во времена международных кризисов, в том числе при борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и урегулировании конфликтов в Сирии, Афганистане и на Украине. «Ведь ясно, что мы не можем отказаться от США. Поэтому мы намерены укрепить наше партнерство и там, где необходимо, поставить его на новую базу», — отметил глава МИД.

В США Маас проведет переговоры с госсекретарем Майклом Помпео. Министр отметил, что будет обсуждать с ним и российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, союзникам по НАТО важно согласовывать свои действия. Москва же для его сохранения «должна верифицируемо снять с вооружения запрещенную крылатую ракету».

Ранее в январе Маас уже заявлял, что Россия может сохранить ДРСМД, если перестанет нарушать его. По его словам, соглашение на протяжении десятилетий вносило непосредственный вклад в безопасность Европы.

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23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.

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