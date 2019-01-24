Китайский интернет зачистили от «вульгарной информации»

Администрация киберпространства Китая удалила 9382 мобильных приложения и подвергла критике крупное новостное приложение Tencent за распространение «вульгарной информации». Об этом сообщает New York Post.

Китайский наблюдатель за киберпространством добавил в своем заявлении, что также заблокировал 733 сайта. Акция является частью программы по очистке киберпространства от неприемлемой и вредоносной информации, которая началась в январе 2019 года.

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Социальная сеть для обмена фотографиями Huaban также подверглась критике со стороны китайского наблюдателя за киберпространством. Регулятор обвинил Huaban в том, что у приложения «серьезные проблемы с экосистемой». Социальная сеть сообщила на своем сайте, что ее онлайн-сервис временно отключен из-за обновлений.

Всего в результате акции было удалено более 7 миллионов фрагментов информации.

Ранее сообщалось, что правительство Китая наложило запрет на продажу Библии через интернет-магазины. Библию невозможно купить даже на Amazon или на его китайском аналоге Dangdang.

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