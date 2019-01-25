Россиян успокоили насчет цен на курицу

В 2019 году ожидается снижение цен на мясо птицы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, комментируя резкий рост цен на мясо птицы в начале года, передает ТАСС.

Средняя оптовая стоимость тонны курятины в январе 2019 года составила 117,2 тысячи рублей, что на 21,8 процента больше показателей 2018 года. Минсельхоз объясняет резкий рост прошлогодней вспышкой птичьего гриппа, из-за которого пострадали российские производители, а также снижением объемов импорта и ростом цен на корм и топливо.

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Ведомство обещает, что ситуация изменится в лучшую сторону. «В 2019 году мы ожидаем корректировки цены на мясо птицы в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году», — сообщили в министерстве, отмечая, что цена уже начала падать и с начала года снизилась на 0,2 процента, до тех самых 117,2 тысячи рублей за тонну. По данным на 17 января, падение цены на живую птицу произошло на 4,2 процента, и в настоящий момент она составляет 79,08 тысячи рублей за тонну.

Минсельхоз ранее опубликовало данные о резком увеличении цен на мясо птиц. Согласно официальным данным, рост превысил 20 процентов.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее в январе жаловался на подорожание в торговых сетях отдельных категорий товаров. Повышение цен коснулось мяса птицы, сахара, яиц и плодоовощной продукции. Сильного роста на товары не происходит, и в целом ситуация стабильная.

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