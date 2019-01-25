Поставившее мировой рекорд яйцо предсказали задолго до его появления

Появление популярного Instagram-аккаунта со снимком яйца, который набрал почти 51 миллион лайков, предсказали за два месяца. Пророческий пост про мем был тоже опубликован в Instagram и замечен пользователями Reddit.

Автор выложил в аккаунте про мемы фотографию куриного яйца с надписью «ЯЙЦО». Администратор добавил в описании поста: «Это мем из будущего, сейчас вы его не поймете».

This a meme from the future, you won't understand it now Фото опубликовано @tiddyfuccthelasagna

Пост не имеет отметок о последующей редакции. Комментаторы Reddit разделились в своем отношении к посту. Одни посчитали появление мема совпадением, другие пошутили про путешествия во времени. Часть пользователей заметила, что администратор паблика про мемы мог быть одним из авторов рекордного поста, вышедшего позже. Именно поэтому он знал заранее о популярности поста про яйцо.

Ранее сообщалось, что легендарное яйцо треснуло. Снимок яйца побил мировой рекорд по количеству лайков, обогнав снимок Кайли Дженнер.

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