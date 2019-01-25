Журналисты перепутали солнечное гало с планетой Нибиру в небе над Мурманском

Появившийся 21 января в небе над Мурманском солнечный столб оказался не смертоносной планетой Нибиру, а вполне обыденным для региона явлением — солнечным гало, выяснила «Комсомольская правда».

22 января портал VistaNews со ссылкой на очевидца сообщил, что на Землю якобы надвигается зловещая планета Нибиру, которую ни разу не видели астрономы, но о существовании которой любят говорить любители всего паранормального. В подтверждение этому издание опубликовало снимок, на котором уходящее в закат солнце приняло треугольную форму.

«Нечто странное будто бы высасывает солнце, из-за чего небо озарено желтым цветом», – так описали увиденное на снимке авторы публикации и назвали это «куполом Смерти Нибиру с рогами».

VistaNews писало, что такие «рога», образующиеся вокруг Солнца, предвещают страшные беды, а человечество обречено на смерть. Портал отмечал, что жители окрестных деревень якобы в ужасе начали придумывать план спасения от неминуемой гибели.

«Комсомольская правда» подчеркивает, что за прошедшие четыре дня Нибиру так и не уничтожила Мурманск и планету, а предсказания авторов VistaNews не сбылись. Журналисты объяснили это тем, что на самом деле на снимке было изображено солнечное гало, которое может возникать в мороз при ясной погоде.

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