Актера номинированного на «Оскар» фильма приняли за мигранта и не пустили в США

Консульство США трижды отказало в выдаче визы номинированному на премию «Оскар» актеру Хорхе Антонио Герреро. Об этом сообщает издание El Sol de Tijuana.

Вероятно, актеру не удастся присутствовать на 91-й церемонии вручения наград Американской кинокадемии.

По словам самого номинанта, сотрудники ведомства отказали ему в визе из-за подозрений в том, что Герреро намерен искать работу на территории США. Процесс получения разрешения на въезд в страну мексиканец назвал «незабываемой картиной».

Актер сыграл любовника главной героини Фермана в фильме «Рома» режиссера Альфонсо Куарона. Эта картина получила 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе главную — «Лучший фильм».

Ранее Герреро отказали в визе в 2018 году, когда он собирался посетить США в качестве туриста. Следующие попытки исполнителя получить визу были связаны с его участием в фильме «Рома». Например, Герреро так и не удалось присутствовать на церемонии награждения премии «Золотой глобус», где «Рома» получила статуэтки за «Лучший иностранный фильм» и «Лучшего режиссера».

Церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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