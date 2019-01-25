Кандидат в президенты Украины провел «шапочные махинации» на форуме в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался у себя в Facebook, что во время экономического форума в Давосе (Швейцария) взял несколько бесплатных шапок вместо одной. Пользователи сети раскритиковали его.

Шевченко сначала рассказал подписчикам о рекламном стенде магазина с бесплатными шапками, где он взял одну. На следующий день кандидат в президенты Украины сообщил, что вернулся и взял еще пять шапок. «Я бы не был Шевченко, если бы не прибегнул к "шапочным махинациям» ради друзей", — написал он.

По словам Шевченко, его пытался оставить охранник, но политику удалось с ним договориться. «Он "разрешил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку», — сообщил кандидат.

Пользователи сети попросили Шевченко не позорить страну и отметили, что его поведение было недостойным.

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