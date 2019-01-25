Спасенный штурман рассказал о моменте столкновения двух Су-34

Спасенный штурман одного из экипажей самолетов Су-34, столкнувшихся над Японским морем, рассказал о деталях аварии. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам штурмана, полет проходил в условиях облачности. «Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы и затем почувствовал удар», — сказал собеседник агентства.

После столкновения самолет, в котором находился штурман, рванул вперед, задрав носовую часть. Затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло.

Экипаж ведущего самолета катапультировался. Штурман видел купол парашюта своего командира, но, что случилось с летчиком дальше, он сообщить не смог. Отмечается, что штурман проходит по делу о крушении Су-34 как свидетель.

Ранее, 19 января, появилась информация о том, что тела двух погибших членов экипажей были найдены опутанными частями парашютной системы. О судьбе четвертого летчика не сообщалось.

Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 потерпели крушение 18 января, коснувшись друг друга в ходе тренировочного полета над Японским морем в 35 километрах от берега. По данным источников, инцидент произошел в результате ошибки пилотирования.

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