Российский министр отказалась от крупной взятки

Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких отказалась от взятки в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» в пятницу, 25 января.

По данным следствия, взятку чиновнице предлагал гендиректор «Якутской ярмарки» Михаил Федоров за передачу на баланс компании ряда туристических объектов, а также помощь в заключении контрактов.

Федоров был задержан с поличным 20 января в гостиничном комплексе при попытке дать взятку министру. Операция была проведена по заявлению министра. Гендиректор свою вину признал, ему предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере.

После инцидента Высоких начали поступать звонки с угрозами. «Мне начали говорить, что зря я все это сделала, что он из очень влиятельной семьи, что его дедушка прокурор, что мама много лет работала в прокуратуре. Говорили, что я за это отвечу, в том числе и физически», — цитирует ее «Интерфакс».

Компания «Якутская ярмарка» создана в 2014 году, является подведомственным учреждением министерства по внешним связям и делам народов региона. Основная сфера деятельности — проведение выставок.

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