Взятка в один доллар подвела чиновника под суд

В Сингапуре госслужащий Чен Цзылян (Chen Ziliang) обвинен в получении взятки после того, как пытался получить один доллар от водителя грузовика. Об этом сообщает The Straits Times.

47-летний уроженец Китая работает старшим оператором государственной фирмы, занимающейся обслуживанием грузовых контейнеров. Мужчина обвинен в двух эпизодах коррупции. В частности, в судебных документах речь идет об инциденте, произошедшем в октябре 2017 года: тогда водитель попросил не задерживаться с выгрузкой груза из его транспортного средства.

На данный момент расследуется деятельность Цзыляна с 2014 года по настоящее время. По подозрению в получении взятки также задержан его коллега.

Сингапурское бюро по расследованию коррупции напомнило о принципе нулевой толерантности к коррупционерам и отметило, что даже намерение в получении взятки пагубно влияет на работу госслужащих.

Рассмотрение дела в суде продолжится в январе следующего года. Наказание за коррупцию предполагает тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф на сумму до 100 тысяч долларов за каждый эпизод.

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