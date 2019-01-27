Три дома рухнули после взрыва в Гааге

В Гааге после взрыва рухнули три жилых дома, сообщает голландское издание RTL News в воскресенье, 27 января.

Под обломками здания находятся люди. Сообщается, что спасатели уже извлекли из-под завалов двух человек. Еще несколько человек получили легкие ранения. Полиция не располагает достоверными сведениями о том, сколько жильцов может оставаться под обломками.

Спасательные работы осложняет тот факт, что соседние с обрушившимися домами фасады также повреждены и могут обвалиться в любой момент. Жильцов эвакуировали.

В качестве предварительных причин произошедшего называется взрыв газа.

27 января в России при взрыве газа в кафе пострадали 22 человека. Инцидент произошел в поселке Лысые Горы Саратовской области. В момент взрыва в нем проходил банкет по случаю 60-летия местного жителя, позже он скончался в больнице.

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