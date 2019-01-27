Погибшим от взрыва в кафе в Саратовской области оказался юбиляр

Скончавшийся после взрыва газа в кафе поселка Лысые Горы (Саратовская область) праздновал 60-летие. Об этом в воскресенье, 27 января, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Погибший — мужчина 1959 года рождения, именно он отмечал в кафе день рождения, который состоялся 23 января», — сказала собеседница агентства.

Взрыв в кафе прогремел вечером в субботу. Во время праздника там находилось 40 человек. В итоге травмы получили 22, 14 из них отвезли в больницу с ожогами. Позднее сообщалось, что один мужчина погиб.

По предварительным данным, в подсобке взорвался газовый баллон. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

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