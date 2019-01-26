Один из пострадавших погиб после взрыва газа в Саратовской области

Один из пострадавших в результате взрыва газа в кафе в Саратовской области скончался. Об этом РИА Новости сообщили в местной больнице.

По данным медиков, он получил более 90 процентов ожогов тела. Как сообщил изданию источник в экстренных службах, причиной ожогов стал натяжной потолок, который расплавился во время взрыва и капал на посетителей.

Следственный комитет России опубликовал в Twitter видео с места происшествия. На записи видно, что взрывной волной выбило двери и окна, в помещении обгорела мебель.

Взрыв произошел 26 января в кафе в поселении Лысые горы. В результате происшествия 29 человек получили ожоги от 2 до 7 процентов тела. 16 из них госпитализированы, в том числе двое детей 4 и 6 лет. Шестеро находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в пересадке кожи.

Причиной взрыва стал газовый баллон. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

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