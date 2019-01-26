Взрыв и пожар произошли в кафе в Саратовской области

Взрыв произошел в кафе в Саратовской области, в тот момент в заведении находились 35 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселении Лысые горы. Причиной взрыва стал газовый баллон, затем в подсобном помещении начался пожар, который перекинулся на основной зал и распространился на площади 55 квадратных метров. Погибших нет. Ожоги различной степени тяжести получили 29 человек.

Телеканал RT в своем Telegram-канале сообщает, что шесть человек после взрыва находятся в тяжелом состоянии. По словам врача хирургического отделения Лысогорской районной больницы, они получили ожоги до 90 процентов поверхности тела и нуждаются в пересадке кожи.

Как уточнил «Интерфаксу» заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин, после взрыва были госпитализированы 14 человек. Среди них двое детей, чье состояние врачи оценивают как удовлетворительное. «В данный момент решается вопрос о перевозке шести тяжелых пострадавших в клиники областного центра», — сообщил он.

Следственный комитет России (СКР) уже разбирается в причинах произошедшего, сообщила представитель регионального отделения ведомства Надежда Волошина. На месте работает оперативная группа.

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