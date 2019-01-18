Газовые сигнализации в жилых домах сделают обязательными

Все новостройки в России будут в обязательном порядке оснащаться газовыми сигнализациями. Это предусмотрено новыми правилами проектирования систем газопотребления в жилых домах, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на свод правил, разработанный Министерством строительства и ЖКХ. Кроме сигнализаций, постановление ведомства предписывает устанавливать в новых домах только современные плиты, оснащенные системой «газ-контроль». Эта система прекращает подачу газа на горелку при погасании пламени.

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Утвержденный Минстроем свод правил должен вступить в силу 6 июня 2019 года.

О небезопасности систем газопотребления в очередной раз заговорили после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года. Здание частично обрушилось, в результате погибли 39 человек. 18 января «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за трагедию, однако основной версией причины случившегося остается взрыв бытового газа.

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