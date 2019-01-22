В отделении российского банка прогремел взрыв

В Новосибирске в отделении банка прогремел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МВД.

Инцидент произошел около пяти утра 22 января в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила поврежденные, но не вскрытые банкоматы.

В банке считают, что была попытка ограбления. Деньги не похищены, никто из персонала и посетителей не пострадал.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом.

В декабре 2018 года неизвестный подорвал банкомат в столичном районе Северное Бутово. Видео с места ограбления попало в сеть. На кадрах видно, как злоумышленник закладывает взрывное устройство, проводит к нему бикфордов шнур, поджигает его и убегает. Аппарат взрывается, после чего вор забирает его содержимое. Отмечается, что мужчина украл 2 миллиона рублей. Полиция уже нашла его.

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