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Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»

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JoBlo Movie Trailers / YouTube

Мировая премьера нового фильма «Охотники за привидениями» состоится 10 июля 2020 года. Об этом сообщает портал Deadline.

Дату выхода фильма официально сообщила кинокомпания Sony Pictures.

Кроме того, 31 июля 2020 года выйдет еще один продукт киностудии — фильм «Морбиус» (спин-офф «Человека-паука»).

Фантастический фильм «Охотники за привидениями» вышел в 1984 году, через пять лет у него появился сиквел. В 2016 году в прокат вышла одноименная картина с четырьмя актрисами в главных ролях.

В октябре BBC News составило рейтинг лучших фильмов всех времен, снятых не на английском языке. Первое место занял «Семь самураев» 1954 года режиссера Акиры Куросавы. На втором месте — «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика 1948 года, на третьем — «Токийская история» Ясудзиро Одзу 1953-го.

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