Подозреваемый в сожжении заживо московского школьника арестован

В Москве арестован подозреваемый в сожжении заживо 15-летнего школьника в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Им оказался несовершеннолетний подросток. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал, что юноша, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.

Инцидент произошел 25 января в одном из домов на улице Берзарина в Москве. По утверждению источника «Ленты.ру», трое подростков сидели на лестничной клетке одного из верхних этажей здания, один из них случайно пролил горючую жидкость на ноги. Когда молодые люди начали спускаться вниз по лестнице, одежда на школьнике внезапно вспыхнула. На уровне пятого этажа охваченного пламенем человека заметил жилец дома, он вынес пострадавшего из подъезда и повалил в снег, чтобы потушить.

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