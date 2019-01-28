Силовые структуры
 
Последние новости
Мадуро захотел встретиться с дьяволом ради мира с США
«Зенит» купил украинца
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Массовая гибель туристов на Мальдивах заставила власти принять меры
Выявлена новая опасность смартфонов
Застреливший российского бойца ММА в ночном клубе Вампир получил срок
Шарий приготовил «веселую» провокацию для Порошенко
Для московских водителей введут новый запрет 
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
Новости партнеров

Подозреваемый в сожжении заживо московского школьника арестован

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве арестован подозреваемый в сожжении заживо 15-летнего школьника в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Им оказался несовершеннолетний подросток. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал, что юноша, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.

Инцидент произошел 25 января в одном из домов на улице Берзарина в Москве. По утверждению источника «Ленты.ру», трое подростков сидели на лестничной клетке одного из верхних этажей здания, один из них случайно пролил горючую жидкость на ноги. Когда молодые люди начали спускаться вниз по лестнице, одежда на школьнике внезапно вспыхнула. На уровне пятого этажа охваченного пламенем человека заметил жилец дома, он вынес пострадавшего из подъезда и повалил в снег, чтобы потушить.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Сгоревшему российскому школьнику поступали угрозы
Московский школьник сгорел заживо
Российский бомж попробовал сжечь других бродяг и попался
Другие материалы рубрики
Силовые структуры18:3124 января
Анастасия Вашукевич

«С тобой могут сделать все, что угодно»

Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
14:34Сегодня

Похитителем крымского пейзажа из Третьяковки оказался крымчанин

12:3425 января

ФСБ показала кусты конопли

12:17Сегодня

Подозреваемый в краже картины из Третьяковки захотел «освежить память»

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
13:18Сегодня

Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»

11:15Сегодня

Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео

10:4025 января

Зарабатывающего миллионы российского блогера обвинили в преступлениях

Силовые структуры00:0124 января

«Завтра же ты будешь никем, щенок!»

Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
11:34Сегодня

Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео

11:02Сегодня

Следователь ФСБ похитил из вещдоков 12 килограммов золота

09:45Сегодня

Отдыхавшие в ресторане россияне избили полицейских

Россия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Российский полицейский четыре часа блуждал по тайге ради голодающих отшельников
Петербург оказался на грани эпидемии
Все материалы
Мир
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
Пентагон признал отставание в кибербезопасности
В ОАЭ все премии за продвижение гендерного равенства выиграли мужчины
Пророссийские и проиранские союзники Асада рассорились
Американцы разуверились в политике Трампа
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
На Украине усомнились в существовании россиян
Шарий приготовил «веселую» провокацию для Порошенко
На Украине рассказали о самых богатых на проституток регионах
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Porsche ускорит смерть Tesla
Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ
Медведев пожаловался на «палки в колесах» при создании новейшего самолета
Россияне станут лучше есть
Назван главный риск для курса рубля
На заводе винто-рулевых колонок «Сапфир» завершены строительные работы
Все материалы
Силовые структуры
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Похитителем крымского пейзажа из Третьяковки оказался крымчанин
Подозреваемый в краже картины из Третьяковки захотел «освежить память»
Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»
Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
В Арктике заметили появление древних организмов
Смертельно опасные гены охватили всю Землю
У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22
Предсказано более быстрое наступление глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
«Зенит» купил украинца
Адвокат рассказал о состоянии Кокорина и заговорил о его инвалидности
Неймару предрекли остаток сезона без футбола
Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью
Федор Емельяненко опечалил Кадырова
Смолов покаялся за незабитый пенальти в четвертьфинале чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Она была намного круче, чем вы предполагали»
Почему мужчины проиграли Клеопатре и Агате Кристи
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Голые и знаменитые
Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Обидчиков андрогинного участника «Евровидения» накажут за расизм и гомофобию
Фильм про маньяка Теда Банди раскритиковали за чрезмерное обаяние убийцы
Звезду «Другого мира» экстренно госпитализировали
Итальянские аукционщики сочли похитителя полотна Куинджи безумцем
Все материалы
Интернет и СМИ
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Жена Задорнова потребовала от Первого канала миллионы рублей
Илон Маск с огнеметом превратился в мем
В сети поделились помогающими в быту ошеломительными открытиями
Слепаков с обезьянами высмеял молодых игроков КВН
Журналистка поделилась опытом свидания с незнакомцем в Северной Корее
Все материалы
Ценности
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Российский бренд решил нажиться на украденной картине Куинджи
Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику
Мусульмане ополчились на Nike за имя Аллаха на подошве
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Девушку-инвалида выкинули с рейса из-за недееспособности
Брошенный в аэропорту самолет простоял незамеченным несколько лет
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево
Все материалы
Из жизни
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
Мать двоих детей тайно легла на операцию по увеличению груди и умерла
Жадный жених предложил невесте обзавестись второй почкой ради свадьбы
Мужчина покусал крокодила ради спасения сына
Все материалы
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Kia обновила кроссовер Sorento Prime
SsangYong показал замену кроссоверу Actyon
Компания Subaru возобновила выпуск автомобилей
Все материалы
Дом
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Глобальные вложения в недвижимость достигли рекордного уровня
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
В Москве наметился дефицит дешевого жилья
Все материалы