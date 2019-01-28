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Назван главный риск для курса рубля

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Deutsche Bank выявил самые недооцененные валюты мира. В частности, российский рубль оказался на третьем месте, передает Rambler News Service.

Согласно отчету банка, на недооцененность российской валюты указывают все оценки, основанные на трех различных моделях. В Deutsche Bank также указали на главный риск для курса рубля — западные санкции.

При этом, по мнению экспертов банка, низкие цены на нефть больше не оказывают существенного влияния на курс. В отчете отмечается, что этого удалось достичь благодаря бюджетному правилу, которое и было введено с целью оградить рубль от колебаний цен на нефть.

Самой недооцененной валютой мира стала турецкая лира. За ней идут колумбийский песо, российский рубль, японская иена, шведская крона, канадский доллар, венгерский форинт и британский фунт стерлингов.

Ранее журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг-Мака» пришел к выводу, что рубль остается самой недооцененной валютой по отношению к доллару.

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